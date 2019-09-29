Пожар в здании городского суда произошел в Рубцовске

Пожар в здании горсуда в Рубцовске / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

В Рубцовске произошло возгорание в здании городского суда на площади Ленина, сообщается в паблике "Инцидент Рубцовск".

"Все экстренные службы работали на месте. Без жертв. Подробности уточняются", — рассказывают в паблике.

"Давно бы снесли и что-то нужное построили. Аквапарк какой-нибудь современный, музей, кукольный театр для детей или еще что-то", — пишут местные жители.

"Так и сделано так, чтобы разобрать. Схема проверенная. Управление завода АТЗ, ТЭЦ, ДСУ недавно. Лес ленточный", — отвечают в комментариях к публикации.