Житель Рубцовска устроил ДТП и ушел до приезда полиции. Говорят, что был пьяный

К приезду полиции водитель был уже далеко от места события / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk

Водитель совершил ДТП в Рубцовске и предпочел скрыться с места происшествия, рассказывают в паблике "Инцидент Рубцовск".

"ДТП на проспекте Ленина в районе дома № 170. Со слов очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Покинул место происшествия до прибытия сотрудников ДПС", – говорится в сообщении.

Судя по кадрам, автомобиль снес ограждение и врезался в здание магазина. "Последний заборчик доломали! Господа из администрации, когда начнете виновников заставлять ремонтировать ограждения?" – спрашивают в комментариях к публикации.