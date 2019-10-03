Следком проверит, почему барнаульским дольщикам не выдали купленное жилье

Дольщики недостроенного дома, находящегося по адресу проспект Ленина, 195а, организовали петицию о нарушении застройщиком сроков сдачи, после которой Следком начал проверку по данному факту.

В петиции граждане указали, что застройщик постоянно продлевает сроки строительства, но не указывает даты окончания работ. При этом они отметили, что процесс стройки не движется, несмотря на постоянные переносы сроков. Кроме того, в обсуждении на форуме дольщики пишут, что застройщик присылает им странные письма. Можно подумать, что он отчитывается о проделанной работе, но в конверте лежит пустой лист.

После публикации петиции делом заинтересовался Следственный комитет.

"В ходе проверки следователи изучат обстоятельства, изложенные в петиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – сказано в сообщении ведомства.