Свалку мусора обнаружили в Барнауле рядом с Трассой здоровья

Яма с мусором возле Трассы здоровья в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22
Большую яму с мусором обнаружили жители Барнаула в ленточном бору, недалеко от Трассы здоровья, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Хотелось бы донести ужас, происходящий на пятом километре трассы. Кто-нибудь смотрит на состояние леса за пределами дорожки?" – интересуются местные активисты, которые посвящают свое свободное время наведению чистоты в лесах, на берегах рек и других местах.
"Сегодня решили убраться в лесу, там творится ужас. Помимо стандартного мусора очень много стаканчиков из-под чая. Стоило отойти от "ларьков общепита" на пять метров, и во всей красе помойка", – рассказали барнаульцы.
По их словам, в лесу была обнаружена большая яма глубиной больше метра, практически до краев наполненная всевозможным мусором. На очистку только одной этой ямы понадобилось 12 пакетов объемом по 160 литров.
Напомним, Трасса здоровья – один из крупнейших социальных и спортивных проектов Барнаула и Алтайского края. Каждые выходные на трех контрольных точках трассы устанавливаются палатки с горячим чаем, пряниками и другими продуктами для быстрого перекуса. Множество жителей города устраивают прогулки в этой части леса, в том числе и зимой, когда объект превращается в Лыжню здоровья.
Одним из последних крупных мероприятий, проведенных на Трассе здоровья, стал День ходьбы. 22 сентября здесь были высажены тысяча саженцев молодых деревьев – кедры, ели, пихты.
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