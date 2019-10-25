Барнаул возглавил список столиц регионов, в которых зафиксирован самый дешевый бензин по итогам третьей недели октября, следует из данных Росстата.
Средняя стоимость одного литра в регионе составила 42,03 рубля. Ближе всего к первой позиции по ценнику оказались другие сибирские города: Красноярск (42,23), Горно-Алтайск (42,33), Томск (42,45) и Абакан (42,5).
Менее 43 рублей за литр этого вида топлива просят на АЗС Салехарда (42,52), Ярославля (42,59), Кургана (42,64), Новосибирска (42,65), Назрани (42,68) и Омска (42,8), а также Грозного (42,87), Ульяновска (42,91) и Уфы (42,99).
Больше 50 рублей придется заплатить в трех столицах регионов Дальневосточного федерального округа: в Магадане (51,24), Якутске (55,43) и Анадыре (57,74).
Комментарии
Ну всё, ждем подорожания топлива. Нельзя же от остальных отставать ...
В Барнауле зафиксировали самые низкие цены на бензин в России
Ну по зарплате
Не объективная статистика
Бензин дешевле на 10 копеек, чем везде,а зарплата в разы меньше.Если объективно смотреть, то если бы жители других регионов платили бы за бензин по соотношению цена бензина к доходу на человека ,самое дешёвое топливо реально в Москве и Питере.
Зато цена на сжиженный ГАЗ почти в вдвое дороже чем на АГЗС других регионов.
Интересно, кто-нибудь от этой новости испытывает гордость за наш край?
Всепропальщики Амика самые всепропальщицкие в России!
Всегда со знанием дела делают свою работу и из любой мало-мальски положительной новости вытащят чистейшей воды негатив!
Испытываем гордость!)))(((