Краснодарский губернатор забыл отключить микрофон и обсудил "сдохшую" "Единую Россию"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и его первый заместитель Андрей Алексеенко побывали на публичном мероприятии в Армавире, где при включенном микрофоне обсудили подробности внутренней политики, пишет местный портал "ЗА Краснодар".
"Традиционно на таких мероприятиях видеокамеры бывают только "свои", этот раз стал для чиновников неприятным сюрпризом. Вопреки их желанию на открытое публичное мероприятие попали наши журналисты. И вот что они услышали", – рассказывает издание.
Утверждается, что губернатор рассказал своему заму, какую пользу он извлекает от сотрудничества с руководителем "Экологической вахты по Северному Кавказу", недавно привлеченным к ответственности за осуществление работы в России нежелательной организации, и которого называют ставленником Михаила Ходорковского.
Также обсуждались вопросы, как бороться с политической партией КПРФ, не допускать на мероприятия неугодных и заниматься цензурой, редактируя информацию о любых мероприятиях.
Обсуждался и глава Краснодара – "заговорщик", который якобы может выступить против губернатора, и которому надо "дать по башке". Полицейские назывались "мусорами".
На четвертой минуте видео слышно, как говорят, что "Единая Россия" сдохла, все, ее не существует". В середине диалога кто-то резюмирует: "Это начало конца". Судя по всему, как шутят после этого казуса местные СМИ, это и, правда, похоже на правду для региональной власти.
Комментарии
Вот такие сюжеты нужно круглосуточно крутить на первых нескольких кнопках ТВ.
А не про беременных тигриц, хотя конечно, кому, что интересно...
Ничего нет тайного, что не стало бы явным. Это сказал Он.
30.10.2019 22:03
iOne
И в этом сюжете такого? У нас подростки во дворе общаются в раз 5 поинтересней.
А журналисты, как я понимаю, нарушили закон об использовании подслушивающих устройств.