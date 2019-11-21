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Мечты сбываются: половине жителей села на Алтае дали возможность провести газ

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
В селе Бобровке достроили новый газораспределительный узел

Фото: Минстрой Алтайского края

Строительство газораспределительного узла завершилось в селе Бобровке Первомайского района. Сейчас здесь уже два газовых объекта, и оценить данный вид топлива в перспективе сможет примерно половина жителей.

Газификация Бобровки началась в 2007 году, тогда здесь проложили внутрипоселковые газовые сети протяженностью около 43 км, а разработка проектной документации и строительство второго газоснабжающего объекта – распределительного газопровода протяженностью почти 6 км – велись с прошлого года.

Начальник отдела по газификации Минстроя Алтайского края Игорь Хроменков отметил, что Бобровка – сложный объект. Работы обошлись в 13 миллионов рублей. Средства были выделены из бюджета края по программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на 2014-2020 годы и подпрограммы "Газификация Алтайского края на 2015-2020 годы".

В селе более 2500 домовладений, из них обеспечены технической возможностью газификации 1037. После введения объекта в эксплуатацию подключиться к новым сетям получили возможность еще около 70 домовладений.

"Я призываю жителей Бобровки активнее подключать свои дома к сданному объекту", – обратился через СМИ к сельчанам Игорь Хроменков.

На сегодняшний день работы полностью завершены, пуск газа состоялся на прошлой неделе. Газопровод передали на дальнейшее обслуживание ООО "Газпром газораспределение Барнаул", теперь организацией осуществляется оформление документации, опрессовка газопровода, инструктаж абонентов и непосредственный пуск газа в дом, кроме этого ежегодно будут проводиться проверки установленного в домах оборудования.

Один из жителей Бобровки уже провел газ в свой дом от нового объекта. Тарас Долгих долго собирал документы, чтобы подключиться к сети. Пока строили узел – он купил котел, получил разрешения от различных органов. В общей сложности на приобретение оборудования и его установку мужчина потратил около 100 тысяч рублей. Теперь предлагает соседям прийти в гости и оценить преимущества данного вида топлива.

"Посчитал, что отапливать дом газом дешевле, чем углем. Кроме того, это лучше для экологии", – рассказал он.

Заместитель главы администрации Первомайского района по архитектуре, строительству, жилищно-коммунальному и газовому хозяйству Алексей Никулин напомнил, что район одним из первых в крае начал газификацию. На сегодняшний день газификация населения в районе составляет около 30%. До конца года будут достроено около 8 километров газопровода в селе Санниково и 10 километров в селе Баюновские Ключи. В общей сложности возможность провести газ в дом появится более чем у 200 квартир.

Мероприятия по газификации Алтайского края в 2019 году проводятся на территории Барнаула, Бийска, Новоалтайска, а также Бийского, Калманского, Косихинского, Первомайского, Ребрихинского, Советского, Смоленского, Тальменского и Троицкого районов.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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