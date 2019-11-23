В аэропорту Барнаула назвали стоимость перелета до Новосибирска

Со 2 января 2020 года начнет выполняться новый рейс из Барнаула в Новосибирск, стоимость которого в одну сторону составит от 1930 рублей, сообщает барнаульский аэропорт на своей странице во "ВКонтакте".

"Рейс будет выполняться авиакомпанией S7 на современном комфортабельном ВС Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров. Вылет будет осуществляться в удобное вечернее время, ежедневно, кроме вторника и субботы, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Барнаула запланирован на 18:55. А прилет в Барнаул из Новосибирска — в 18:20.

Время в пути составит 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 1930 рублей.

Отмечается, что вечерний рейс из Барнаула в Новосибирск удобно стыкуется с рейсами на дальний Восток (Хабаровск, Владивосток и другие города). Также вечером из Барнаула можно будет улететь через Новосибирск рейсами в Москву и Санкт-Петербург и ряду международных направлений (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и не только). При этом стыковки составят от 50 минут.

Ранее Росавиация опубликовала список субсидируемых рейсов на 2020 год, согласно которому спустя много лет возвращается рейс Барнаул — Новосибирск. Также появится и три других новых направления из столицы Алтайского края — Томск, Красноярск и Казань.