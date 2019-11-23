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В аэропорту Барнаула назвали стоимость перелета до Новосибирска

, ИА "Амител"
Время полета составит 50 минут, вылет из Барнаула запланирован на 18:55
С 2020 года запускаются четыре новых рейса / Фото: aviawp.ru

С 2020 года запускаются четыре новых рейса / Фото: aviawp.ru

Со 2 января 2020 года начнет выполняться новый рейс из Барнаула в Новосибирск, стоимость которого в одну сторону составит от 1930 рублей, сообщает барнаульский аэропорт на своей странице во "ВКонтакте".

"Рейс будет выполняться авиакомпанией S7 на современном комфортабельном ВС Embraer 170 вместимостью 78 пассажиров. Вылет будет осуществляться в удобное вечернее время, ежедневно, кроме вторника и субботы, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Барнаула запланирован на 18:55. А прилет в Барнаул из Новосибирска — в 18:20.

Время в пути составит 50 минут. Стоимость билетов в одну сторону — от 1930 рублей.

Отмечается, что вечерний рейс из Барнаула в Новосибирск удобно стыкуется с рейсами на дальний Восток (Хабаровск, Владивосток и другие города). Также вечером из Барнаула можно будет улететь через Новосибирск рейсами в Москву и Санкт-Петербург и ряду международных направлений (Пекин, Урумчи, Токио, Сеул и не только). При этом стыковки составят от 50 минут.

Ранее Росавиация опубликовала список субсидируемых рейсов на 2020 год, согласно которому спустя много лет возвращается рейс Барнаул — Новосибирск. Также появится и три других новых направления из столицы Алтайского края — Томск, Красноярск и Казань.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

23.11.2019 11:28
Дед

А что так долго? Летал в Н.-ск во времена СССР на ЯК-40 - 30 - 35 минут всего было.

23.11.2019 11:32
- гость -

В Икею полечу. За диваном.

23.11.2019 11:35
- гость -

50 минут? Он тупо едет по трассе со скоростью 300км/ч??

23.11.2019 11:45
- гость -

крюк делает через Красноярск, для разворота и посадки )))))

23.11.2019 11:53
- гость -

Стыковка 50 минут? И кто решится, а если за границу?

23.11.2019 11:57
- гость -

На Ту до Москвы тоже 3часа летели . теперь топливо экономим.

23.11.2019 11:59
- гость -

Рейс нужен.

23.11.2019 12:03
Александр

Сейчас посмотрел время полета на як-40 1988 год рейс 4243 вылет 6:00 прилет Толмачево 6:50. Так что не уважаемый "Дед" не пишите всякую дрянь, самолет выполняет схему и не летит по прямой и еще набирает и снижается по высоте. Честь имею.

23.11.2019 12:34
- гость -

Вполне нормально. И да, это идиот только думает что самолёт летает по прямой и с Макс скоростью,

23.11.2019 12:41
Гость

Кому этот рейс нужен? С учётом регистрации, досмотра, посадки на авто быстрее

23.11.2019 12:48
- гость -

Диван покупай на колёсиках.

23.11.2019 13:21
Санёк

Совсем непонятно, это субсидированных билет. Из Барнаула в Москву 4 часа лёту стоимость средняя 8-10, а тут 50 минут лёта и рейс субсидируется на 60%. Получается без субсидии перелет сто&#769;ит 7000?!?! Да я прошлый год на победе летал Новосибирск - Красноярск 1500&#8381;.

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