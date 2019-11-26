Татуировки для домашних животных в России хотят сделать обязательными

Обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок планируют ввести в России, сообщают "Известия".
В Минсельхозе рассказали, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен на рассмотрение в Госдуму. В список животных, которых обязательно нужно идентифицировать, попадут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы. Предполагается, что процедура будет бесплатной.
"Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна. Что это будет – чипирование или татуировка, – неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие – в приюте", – пояснила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
Комментарии
Представляю улей татуированных пчел и аквариум татуированных рыб...
Пусть сама себя чипирует сначала, потом вынесит на законодательный уровень.
Пчёлы?!
всё что не чиповано будет уничтожено?
пойманая на помойке чипованая животина = штраф 50000 на хозяина?
если так- я ЗА!
Больше у нас в стране нечем заняться, осталось только пчел промаркировать (представьте процесс!), а потом каждой пчеле выписывать налог и пусть она его платит.
Где можно посмотреть, как чиновник из Минсельхоза будет наносить тату или чипировать пчелу?!!!
На каждую пасеку по кольщику!
26.11.2019 11:39
технарь
А если это котик, свободно живущий в частном секторе, вышел на помойку на голубей поохотиться???
А пчел в минсельхоз доставлять или чиновники сами на пасеку приедут чипировать?
А - НЕ забуду мать родную можно будет делать жывотинам?
Идея может быть и правильная, но вот по поводу пчел и рыбок..., сразу видно чиновники грамм по 100-200 приняли в момент обдумывания перечня животных...
Пчёлы и рыбы - это сильно .
Сегодня вечером гупешек своих обрадую
12:31
А у меня здоровый лабораторный крысак - Евпатом кличут, думаю набить ему на лапах звёзды, а на веках "не буди", потому как в руки не даётся и очень любит жрать и спать.
Татуировка должна быть видна издалека, а то бежит на тебя шавка а тебе непонятно стерилизована она или нет. Поэтому тату минимум 50см в длину и по всему телу. И хозяина тоже пометить, если номера с шавкой совпали - значит оба стерилизованы и неопасны. А если не совпали - тут же наколоть владельцу розу на ягодице.