Татуировки для домашних животных в России хотят сделать обязательными

Обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок планируют ввести в России, сообщают "Известия".

В Минсельхозе рассказали, что соответствующий законопроект уже разработан и будет внесен на рассмотрение в Госдуму. В список животных, которых обязательно нужно идентифицировать, попадут кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчелы, рыбы, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы. Предполагается, что процедура будет бесплатной.

"Когда принимался закон о гуманном обращении с животными, тема идентификации стала одной из основных. Сегодня всем понятно, что она нужна. Что это будет – чипирование или татуировка, – неважно. Но люди должны понимать, какие животные стерилизованы и неопасны, какие содержатся дома, а какие – в приюте", – пояснила вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.