"Поразило сравнение Барнаула с Францией": глава Минтранса Алтая ответил Варламову

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев прокомментировал статью известного в стране блогера-урбаниста Ильи Варламова, раскритиковавшего дорожников региона за идею сократить количество пешеходных переходов в Барнауле.

Что сказал министр?

"С интересом прочитал статью урбаниста Варламова о безопасности дорожного движения в нашем городе, единственное, поразило сравнение Барнаула со столицей Франции, а не с одним из городов нашей страны, но речь не об этом, а о том, что каждый человек имеет право на свое мнение. Свое я высказал и от него не отказываюсь, мнение противоположное услышал и при случае готов на эту тему подискутировать", – прокомментировал amic.ru Александр Дементьев.

Летом 2019 года в интервью министр транспорта края размышлял над тем, чтобы понравилось известному урбанисту, если бы он прилетел снимать ролики в Алтайский край. По его мнению, в регионе есть, что показать Варламову, но и есть минусы, над которыми нужно работать.

"Все зависит от того, в каком настроении он прилетит. У него очень интересные выпуски, где он справедливо рассказывает про правильные вещи. В Алтайском крае есть позитивные вещи, касающиеся вопросов архитектуры, но есть и темы, за которые нам будет стыдно. Например, урбанистика. Нам необходимо работать над тем, чтобы не огорчать таких блогеров, как Илья Варламов", – сказал тогда министр в интервью amic.ru.

Что не понравилось Илье Варламову?

В своем посте один из самых известных блогеров страны раскритиковал власти края за сокращение пешеходных переходов. В частности те, что создают угрозу для жизни горожан. Это нерегулируемые переходы на самых загруженных магистралях столицы региона.

"У нас пешеходные переходы сделаны везде, где можно и нельзя, если честно говорить. Мы выезжаем с одного пешеходного перехода, попадаем на другой. Простой пример – проспект Красноармейский. <…> На участке менее чем 800 метров у нас четыре пешеходных перехода, три из которых – регулируемые. И у нас еще люди умудряются между этими пешеходными переходами бегать где попало", – цитирует министра Варламов.

Дементьев заявил, что пешеходные переходы являются "конфликтными зонами" и их нужно делать безопаснее, при этом уменьшая количество.

"Эта мера просто будет стимулировать людей нарушать правила, рискуя своей жизнью. Ничего общего с безопасностью она не имеет", – прокомментировал заявление чиновника Варламов.

Блогер привел в пример несколько крупных городов, в которых пешеходные переходы установлены гораздо чаще, чем в Барнауле. Например, улица Реомюр в Париже, где на 170 метров приходится шесть пешеходных переходов. В итоге в Барнауле в 2018 году жертвами ДТП стали 1322 жителя, в которых погибли 43 человека и 1643 пострадали. Из этих 43 жертв 29 – именно пешеходы. Для сравнения, на дорогах Парижа за тот же год погибли 36 человек, из них 19 – пешеходы. При этом население только самого Парижа (не считая огромной 10-миллионной агломерации) составляет 2,2 млн человек, а Барнаула – 633 тысячи.

"Удобные и безопасные переходы в городе должны быть везде, где есть пешеходы. Если этого не понимает министр транспорта, боюсь, он занят не своим делом, как и гаишники, которые официально ему помогают", – резюмировал он.

Что еще говорил Варламов про Барнаул?

Илья Варламов один раз был в Барнауле проездом. Он много путешествует по стране и миру и оценивает городскую среду. По его мнению, Барнаул – не самый плохой город в стране.Он похвалил власти за реконструкцию улицы Мало-Тобольской, которую сделали пешеходной зоной. Варламов призвал другие города брать пример с Барнаула. Однако он порекомендовал городским властям отреставрировать все здания, которые расположены в центре города.

Также Варламов номинировал Барнаул на вымышленную премию "Стеклянный болт" за четыре неудачных примера благоустройства, а также назвал Бийск самым грязным наукоградом мира.

Несколько лет назад на Алтай прилетал соратник Ильи – другой урбанист Максим Кац. В целом он положительно оценил городское пространство в Барнауле. Особенно похвалил городской электротранспорт и трамвайную сеть, которую не закрывают по примеру других городов страны.

Часто выпуски блогера вызывали неоднозначную реакцию у жителей городов, где бывал Варламов. Так, недавно он побывал в Чите, назвав этот город "одним из самых грязных в России". Из-за провальной мусорной реформы в регионе в городе практически не вывозят мусор. Также на днях блогеру досталось от жителей Иркутска, которым не понравились ролики Варламова о реставрации в городе.