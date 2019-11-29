Полицейские в Бийске сводили подростков в православный храм

Инспекторы по делам несовершеннолетних в Бийске сводили подростков в Успенский кафедральный собор, рассказали в МВД.
Первым делом школьников отвели в трапезную, где угостили согревающими напитками и сладостями. Отец Даниил во время чаепития рассказал о том, как живут священнослужители, каковы основные таинства церкви, а также объяснил — что такое молитва и зачем люди молятся.
Продолжилась экскурсия в соборе, где на понятном для подростков языке, священнослужитель рассказал им о канонах церкви.
"Вместо предполагаемых тридцати минут экскурсия продлилась почти два часа. Молодые люди с большим вниманием слушали священника, задавали множество вопросов, ни один из которых не остался без ответа", — дополнили в ведомстве.
Комментарии
И хорошо.
29.11.2019 20:49
- гость -
И хорошо.
хорошо!
А теперь сводите на завод. Спросите потом, кем люди хотят стать?