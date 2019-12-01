Анна Семенович рассказала о своей "особенной" болезни

Российская певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии, которую называют гигантомастия, сообщает РИА "Новости".

По словам Семенович, гигантомастия может появиться у женщин, у которых грудь больше шестого размера. Причем, как она отметила, такой диагноз ставят в том случае, если вес каждой больше 2,5 кг.

"Я проходила обследование у маммолога. И мне поставили именно этот диагноз", – сказала певица, признавшись, что делала операцию по уменьшению груди.

Семенович пояснила, что у нее врожденная патология – особенность организма, которая передается генетически, а узнала она об этом диагнозе пять лет назад.