Пьяный дед оставил трехлетнюю внучку замерзать в сугробе в Бурятии

Житель Бурятии спас трехлетнюю девочку, которую пьяный дедушка ночью забыл на улице в районе дач.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 декабря. 42-летний прохожий обнаружил ребенка на обочине дороги Заиграево – Улан-Удэ. Ребенок был доставлен в больницу с переохлаждением.

"Сотрудниками полиции установлено, что родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл ее ночью на улице", – говорится в сообщении МЧС.

Уточняется, что мужчина приходится ребенку двоюродным дедом, сообщили "РИА "Новости".

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности".