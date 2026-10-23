Коттедж в поселке "Лесной-2" можно приобрести в обмен на квартиру, а разницу в цене покрыть ипотекой

23 октября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxNNXj

Коттедж / Фото: Александра Михельсон

Собственный дом с участком, но без отказа от привычных городских удобств — такой вариант предлагает коттеджный экопоселок "Лесной-2" в Барнауле. Здесь можно выбрать землю под строительство или готовый проект жилья, а застройщик поможет подобрать способ оплаты. Рассказываем, сколько стоит недвижимость и как купить дом без необходимости сразу вносить всю сумму.

Где находится "Лесной-2" и что уже есть в поселке?

"Лесной-2" расположен во Власихе, в черте Барнаула. Добраться сюда можно не только на машине, но и на общественном транспорте — в этом направлении ходят автобусы № 20, 137, 138 и 149.

Поселок рассчитан на тех, кто хочет жить в собственном доме, но не готов отказываться от городского комфорта. Здесь есть асфальтированные дороги с освещением, магазины, видеонаблюдение, газ и все необходимые инженерные сети.

Проект предусматривает детские и спортивные площадки, а также коммерческую зону.

Поселок "Лесной-2" возводит ООО "Промжилстрой" — застройщик с 20-летним опытом, а сам проект реализуют при поддержке Дом.РФ — официального государственного института, который помогает развивать жилищное строительство в России.

Поселок "Лесной-2" асфальтируется / Фото: Александра Михельсон

"Сегодня "Лесной-2" — один из немногих коттеджных поселков в Индустриальном районе Барнаула, который может похвастаться настолько развитой инфраструктурой. Хорошая транспортная развязка: от любого дома можно пешком дойти до автобусной остановки, ходит школьный автобус, детский сад тоже рядом, во Власихе", — рассказала руководитель отдела продаж Елена Пономаренко.

Елена Пономаренко / Фото: Александра Михельсон

Что вы можете приобрести в коттеджном поселке "Лесной-2"?

Покупатели могут приобрести землю под строительство или выбрать один из готовых типовых проектов. Застройщик предлагает варианты площадью от 71 до 168 кв. метров. Среди них — "Алмаз", "Янтарь", "Нефрит", "Коралл", "Агат" и другие. Цены можно уточнить в отделе продаж.

В зависимости от потребностей семьи можно подобрать компактный или просторный дом, в том числе с гаражом или террасой. Стоимость популярных проектов составляет от 7,8 до 15 млн рублей. Итоговая цена зависит от площади и выбранного варианта.

Проекты домов в поселке "Лесной-2"/ Фото: Александра Михельсон

Как купить дом в ипотеку, рассрочку или по обмену?

В "Лесном-2" действует программа трейд-ин, по которой застройщик предлагает обменять квартиру на загородную недвижимость с учетом ее рыночной стоимости. Это избавляет от хлопот с поиском покупателя квартиры.

"Мы можем оценить квартиру даже дистанционно с помощью специальных сервисов. Допустим, квартира стоит 5 млн рублей, а выбранный дом — 9 млн. Разницу в 4 млн рублей можно покрыть за счет ипотеки. Мы подберем подходящую программу с учетом возможностей клиента, выкупим его квартиру по договору купли-продажи и оформим дом на нового владельца", — описывает механизм Елена Пономаренко.

Представитель компании отметила, что специалисты бесплатно помогают подобрать условия кредитования* под потребности и финансовые возможности клиента.

Тем, кто планирует приобрести участок, предлагают рассрочку от застройщика на срок от одного до четырех лет. Ежемесячный платеж начинается от 25 тыс. рублей. Это позволяет комфортно распределить расходы на длительный период.

"Лесной-2" подойдет тем, кто хочет больше личного пространства, но не готов менять привычный городской ритм на жизнь вдали от инфраструктуры.

Познакомиться с поселком "Лесной-2", сравнить проекты и выбрать подходящий дом можно во время экскурсии. Там же расскажут об условиях ипотеки и помогут рассчитать стоимость. Записаться на экскурсию или получить бесплатную консультацию можно по телефону 8 (3852) 99-54-54.

Коттеджный поселок "Лесной-2"

Тел.: 8 (3852) 99-54-54

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