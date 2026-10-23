Далеко ходить не надо. Как в Барнауле жить на природе, но с городским комфортом
Коттедж в поселке "Лесной-2" можно приобрести в обмен на квартиру, а разницу в цене покрыть ипотекой
23 октября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGxNNXj
Собственный дом с участком, но без отказа от привычных городских удобств — такой вариант предлагает коттеджный экопоселок "Лесной-2" в Барнауле. Здесь можно выбрать землю под строительство или готовый проект жилья, а застройщик поможет подобрать способ оплаты. Рассказываем, сколько стоит недвижимость и как купить дом без необходимости сразу вносить всю сумму.
Где находится "Лесной-2" и что уже есть в поселке?
"Лесной-2" расположен во Власихе, в черте Барнаула. Добраться сюда можно не только на машине, но и на общественном транспорте — в этом направлении ходят автобусы № 20, 137, 138 и 149.
Поселок рассчитан на тех, кто хочет жить в собственном доме, но не готов отказываться от городского комфорта. Здесь есть асфальтированные дороги с освещением, магазины, видеонаблюдение, газ и все необходимые инженерные сети.
Проект предусматривает детские и спортивные площадки, а также коммерческую зону.
Поселок "Лесной-2" возводит ООО "Промжилстрой" — застройщик с 20-летним опытом, а сам проект реализуют при поддержке Дом.РФ — официального государственного института, который помогает развивать жилищное строительство в России.
"Сегодня "Лесной-2" — один из немногих коттеджных поселков в Индустриальном районе Барнаула, который может похвастаться настолько развитой инфраструктурой. Хорошая транспортная развязка: от любого дома можно пешком дойти до автобусной остановки, ходит школьный автобус, детский сад тоже рядом, во Власихе", — рассказала руководитель отдела продаж Елена Пономаренко.
Что вы можете приобрести в коттеджном поселке "Лесной-2"?
Покупатели могут приобрести землю под строительство или выбрать один из готовых типовых проектов. Застройщик предлагает варианты площадью от 71 до 168 кв. метров. Среди них — "Алмаз", "Янтарь", "Нефрит", "Коралл", "Агат" и другие. Цены можно уточнить в отделе продаж.
В зависимости от потребностей семьи можно подобрать компактный или просторный дом, в том числе с гаражом или террасой. Стоимость популярных проектов составляет от 7,8 до 15 млн рублей. Итоговая цена зависит от площади и выбранного варианта.
Как купить дом в ипотеку, рассрочку или по обмену?
В "Лесном-2" действует программа трейд-ин, по которой застройщик предлагает обменять квартиру на загородную недвижимость с учетом ее рыночной стоимости. Это избавляет от хлопот с поиском покупателя квартиры.
"Мы можем оценить квартиру даже дистанционно с помощью специальных сервисов. Допустим, квартира стоит 5 млн рублей, а выбранный дом — 9 млн. Разницу в 4 млн рублей можно покрыть за счет ипотеки. Мы подберем подходящую программу с учетом возможностей клиента, выкупим его квартиру по договору купли-продажи и оформим дом на нового владельца", — описывает механизм Елена Пономаренко.
Представитель компании отметила, что специалисты бесплатно помогают подобрать условия кредитования* под потребности и финансовые возможности клиента.
Тем, кто планирует приобрести участок, предлагают рассрочку от застройщика на срок от одного до четырех лет. Ежемесячный платеж начинается от 25 тыс. рублей. Это позволяет комфортно распределить расходы на длительный период.
"Лесной-2" подойдет тем, кто хочет больше личного пространства, но не готов менять привычный городской ритм на жизнь вдали от инфраструктуры.
Познакомиться с поселком "Лесной-2", сравнить проекты и выбрать подходящий дом можно во время экскурсии. Там же расскажут об условиях ипотеки и помогут рассчитать стоимость. Записаться на экскурсию или получить бесплатную консультацию можно по телефону 8 (3852) 99-54-54.
Коттеджный поселок "Лесной-2"
Тел.: 8 (3852) 99-54-54
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10:26:53 23-10-2026
Да нет там никакой доступности инфраструктуры. Лучше чем многие поселки пригородные конечно, но ниче там городского и близко нет. "Городская" инфраструктура заканчивается на Власихе, которая и так не справляется.
10:47:12 23-10-2026
"Сегодня "Лесной-2" — один из немногих коттеджных поселков в Индустриальном районе Барнаула, который может похвастаться настолько развитой инфраструктурой. Хорошая транспортная развязка: от любого дома можно пешком дойти до автобусной остановки, ходит школьный автобус, детский сад тоже рядом, во Власихе"
Мама дорогая, вот это реклама!!! Давайте немного сравним. Какие "немногие" коттеджные поселки в Индустриальном районе есть: Солнечная Поляна, Спутник, Авиатор, Октябрьский, Лесной (который Лесная Поляна) Вы только подумайте, из каждого поселка можно ДОЙТИ ПЕШКОМ до автобусной остановки, более того, по некоторым автобусы ходят прямо по улицам поселка. Транспортная развязка у всех поселков лучше, чем у Лесного и Лесного-2, где всего одна дорога по одной полосе в каждую сторону, чтобы добраться до цивилизации. "Ходит школьный автобус" - так он потому и ходит, что ближайшая школа, как и дет. сад в СОСЕДНЕМ селе! Хвастаться развитой инфраструктурой - только смешить людей, во всех других посёлках есть всё, что есть в Лесном-2: газ, свет, вода, дороги, и даже больше, есть интернет. Не смешите больше с Лесным-2, пока самый низкий уровень из всех имеющихся.
13:44:20 23-10-2026
Езжу мимо на дачу - скворечники! Есть просто крохотные халупки! Участочки...
15:05:53 23-10-2026
Гость (13:44:20 23-10-2026) Езжу мимо на дачу - скворечники! Есть просто крохотные халуп... Ты не про тот Лесной-2 думаешь, скворечники это сразу за Власихой, Лесной-2 дальше и там норм все с виду.
16:13:26 23-10-2026
Не такие уж холупки- там от 100 кв м
17:26:58 24-10-2026
гость (16:13:26 23-10-2026) Не такие уж холупки- там от 100 кв м... на качество стройки, качество локации, перспективы обрати внимание - это же бомбей, но не кураж
14:15:20 23-10-2026
Я думал это про те коттеджи на земле, которые стоят в центре города. По улице Союза Республик, например, на 9 Января. На Никитина, Пролетарской и др.
16:15:34 23-10-2026
А почему нытик молчит, который постоянно требует ОТ хотя бы до Лесного продлить или немного дальше?