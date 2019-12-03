Алтайский рецидивист проведет 19 лет в тюрьме за убийство 11-месячного мальчика

31-летний житель Каменского района признан виновным в убийстве малолетнего ,сообщает СК по Алтайскому краю.

Установлено, что жительница одного из сел, которая воспитывала трех детей, стала проживать с неоднократно судимым братом своей подруги. Мужчина систематически избивал ее, однако женщина не обращалась в полицию, потому что надеялась на исправление гражданского мужа.

"В мае текущего года рецидивист, находясь наедине в доме совместно с ее 11-месячным сыном и испытывая к ребенку личную неприязнь, нанес по телу мальчика несколько ударов, а затем задушил его", — сообщили в ведомстве.

Судом злоумышленнику назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.