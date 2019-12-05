В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра

Пресс-служба правительства Алтайского края подтвердила факт увольнения вице-премьера, министра экономического развития Павла Дитятева.

Как сообщили в правительстве, Дитятев 4 декабря подал заявление об отставке с 9 декабря, то есть со следующего понедельника. Сейчас он находится в отпуске.

Исполнять обязанности министра до назначения нового человека, по данным amic.ru, будет Анатолий Нагорнов, замминистра. Он выступал с докладом на недавнем заседании правительства и он же представляет Минэконом на различных общих совещаниях и планерках.

Источники amic.ru сообщали, что для Дитятева такой карьерный разворот не стал трагедией, у него есть предложения по работе, и он ждет приказа о назначении. По данным "Банкфакса", речь может идти о неком месте в Москве. Туда, напомним, уже уехал один из вице-премьеров края – экс-министр финансов Владимир Притупов, раньше он был начальником Дитятева.

Павла Дитятева министром экономического развития и зампредседателя правительства губернатор Виктор Томенко назначил в конце 2018 года. Дитятев, кроме Минэкономразвития, курировал Министерство цифрового развития, управления по предпринимательству, труду, туризму. До того он работал замминистра финансов.