В алтайском правительстве подтвердили отставку "экономического" министра

Пресс-служба правительства Алтайского края подтвердила факт увольнения вице-премьера, министра экономического развития Павла Дитятева.
Как сообщили в правительстве, Дитятев 4 декабря подал заявление об отставке с 9 декабря, то есть со следующего понедельника. Сейчас он находится в отпуске.
Исполнять обязанности министра до назначения нового человека, по данным amic.ru, будет Анатолий Нагорнов, замминистра. Он выступал с докладом на недавнем заседании правительства и он же представляет Минэконом на различных общих совещаниях и планерках.
Источники amic.ru сообщали, что для Дитятева такой карьерный разворот не стал трагедией, у него есть предложения по работе, и он ждет приказа о назначении. По данным "Банкфакса", речь может идти о неком месте в Москве. Туда, напомним, уже уехал один из вице-премьеров края – экс-министр финансов Владимир Притупов, раньше он был начальником Дитятева.
Павла Дитятева министром экономического развития и зампредседателя правительства губернатор Виктор Томенко назначил в конце 2018 года. Дитятев, кроме Минэкономразвития, курировал Министерство цифрового развития, управления по предпринимательству, труду, туризму. До того он работал замминистра финансов.
Комментарии
"Чёрного понедельника" не случится, никто даже не заметит, кроме секретарши.
"Отряд не заметил потери бойца"
"что для Дитятева такой карьерный разворот не стал трагедией", естественно он же не простой работяга в возрасте 50 и старше, ему то найдут теплое место языком махать!
Очень неглупый и трудоспособный специалист. В крае такие не нужны. Жаль...
А потом удивляемся, откуда на Змейке столько квартир и коттеджей выставлены на продажу....даже министрам местным и то тут не климатит
Осиротил чо.... А больше никто не написал?
Хороший кандидат имеется на туда сесть по фамилии Безденежных
Пресс-служба правительства Алтайского края подтвердила факт увольнения вице-премьера, министра экономического развития Павла Дитятева.
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Результаты работы есть?
Вежливо попросили. Бесполезный министр получился.
печально это, опытные и принципиальные покидают край...
Директор и глбух должны отработать после заявления 30 дней. Обычный работник 14 дней. В период исп. срока отрабатывать не нужно. Вот гн Дитятев где-то между стажером и работником видимо по статусу.
То ли опытно бесполезный, то ли бесполезно опытный.
Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось.
Не слиться б опытной науке. Хотя прокатит на авось.
Притупов то и забирает к себе