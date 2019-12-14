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Падающий бетонный столб в Приамурье починили изолентой

, ИА "Амител"
Жители рады, что пока не падает
Фото: fakty.ua

Фото: fakty.ua

Трескающийся бетонный столб в городе Зея Амурской области решили починить черной изолентой, пишет "РГ".

За четыре дня до этого фотографии опасной конструкции появлялись в социальных сетях и тогда пользователи шутили, что чинить ее будут скотчем. И вот кто-то решил воплотить шутку в жизнь. 

"Плохо, сейчас подорожника нет, а так бы рану махом затянуло...", "Зеленкой помажьте еще", – стали рекомендовать в отзывах к новому посту. Другие комментаторы были настроены менее позитивно: "Это смешно, пока не упал и никого не убил".

К обсуждению присоединились и амурские коммунальщики. Они отметили, что ничего не знали о повреждении и теперь приступят к правильному ремонту. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

14.12.2019 09:02
- гость -

Трескающийся...
Понятно с первого взгляда, что кто-то из автолюбителей его опробовал на прочность.

14.12.2019 09:12
- гость -

Жители рабы, что пока не падает

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