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Придать "Импульс": в Барнауле открыли новый центр настольного тенниса

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Это самый современный подобный центр в Алтайском крае
Фото: Екатерина Смолихина

Фото: Екатерина Смолихина

Центр для занятий настольным теннисом "Импульс" открыли в самом центре Барнаула в ТЦ "Дилижанс" рядом с автовокзалом. Это самый современный подобный объект в Алтайском крае. Ожидается, что теперь там будут проходить крупные турниры для спортсменов со всей Сибири. Первый из них намечен уже на конец декабря. Проект удалось реализовать полностью с помощью частных средств.

Настольный теннис в Алтайском крае сейчас находится в упадке. Два года назад на грани закрытия был краевой клуб в ДК "Сибэнергомаш", который чудом удалось спасти краевым властям. Кроме того, за последнее время значительно ухудшились результаты наших ребят на Кубке Сибири, где мы перестали занимать первые места. Ожидается, что открытие центра "Импульс" позволит выйти этому виду спорта из кризиса и открыть новые звезды настольного тенниса.

В зале расположено 10 профессиональных столов, установлена система вентиляции, кондиционирования. Одна из главных особенностей – спортивное покрытие, которое намного лучше паркета. На паркете довольно скользко играть, а в настольном теннисе устойчивость – это особенно важно.

Также в центре есть фитнес-зал, бильярдная, трибуны для зрителей. "Импульс" планируют использовать максимально. Помимо занятий для детей, которые будут вести профессиональные спарринг-тренеры, поиграть в теннис могут прийти и обычные любители. Стоимость двухчасового занятия составит всего 200 рублей. Центр "Импульс" будет работать без выходных с 9 утра до 9 вечера.

Как рассказал amic.ru директор клуба Станислав Кленов, сегодня в Барнауле есть пять площадок для занятий этим видом спорта. Настольный теннис находится в кризисе. Поэтому открытие данного клуба должен дать ему импульс. Идея открыть спортивный объект родилась около года назад. По мнению Станислава Кленова, настольный теннис должен начать жить за счет государственно-частного партнерства. Поэтому реализовать проект помогли частные инвесторы – финансово-промышленная группа "Сибма".

Рядом с "Импульсом" расположены пять образовательных школ, многие дети уже заинтересовались занятиями. Также здесь планируют тренироваться и профессиональные спортсмены перед важными турнирами, и обычные любители. Представитель финансово-промышленной группы "Сибма", бывший мэр Барнаула Владимир Колганов поприветствовал ребят на открытии, а также пожелал им побед.

"Уверен, что барнаульцы должны проводить свое свободное время не только за обычным столом, но и за теннисным столом. Этот вид спорта – универсален. Им можно заниматься от 5 лет и до самой старости. Сам я ракетку держал неоднократно и в детстве много времени играл во дворе", – сказал Владимир Колганов.

Первый символический розыгрыш мяча в новом клубе совершил министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, который долгие годы руководил федерацией настольного тенниса и является мастером спорта. Он напомнил, что еще в 1992 году команда теннисистов от Алтайского края выступала на всероссийских соревнованиях под названием "Импульс".

"Название очень хорошее у клуба. Мы как представители власти будем вам помогать", – отметил он.

Предлагаем посмотреть фоторепортаж и самим убедиться, как невероятно круто в новом теннисном центре.

 

Фото: Екатерина Смолихина

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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