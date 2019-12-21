Не выжил никто. Подробности лобового ДТП в Алтайском крае

Детали страшной аварии на Чуйском тракте в Косихинском районе сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Лобовое столкновение ВАЗ-2107 и Toyota Corona случилось 21 декабря в 16:40 в районе своротка на населенный пункт Контошино.
Два человека находились в ВАЗ-2107 под управлением 50-летнего мужчины. Еще трое были в иномарке. Удар был настолько сильный, что все люди, которые были в машинах, погибли на месте в считанные мгновения.
По предварительным данным правоохранителей, авария произошла по вине 24-летней девушки, управлявшей автомобилем Toyota Corona, которая выехала на полосу встречного движения.
По факту смертельного ДТП полицейские проводят проверку. Они выясняют все обстоятельства трагедии.
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