Скончался почетный гражданин Рубцовска Николай Пантелеев

28 декабря горожане простятся с почетным гражданином Рубцовска, депутатом Рубцовского городского Совета Николаем Пантелеевым. Он ушел из жизни в возрасте 73 лет.
Как сообщает газета "Местное время", церемония прощания состоится с 12:30 до 13:30 в кафедральном соборе Архистратига Михаила.
Николая Пантелеева шесть раз избирали в местную думу с 1990 года, последний из них – в 2017 году. Свыше 15 лет он возглавлял созданный им ТОС "Черемушки", ставший первым в городе.
В Совете депутатов курировал бюджет, налоговую, кредитную политику, тарифы и цены. Был инициатором многих проектов, которые до сих пор приносят пользу рубцовчанам. В их числе строительство моста через реку Алей на улице Светлова и поликлиники на улице Киевской.
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