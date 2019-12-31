Рамзан Кадыров пообещал завалить Александра Емельяненко одним ударом

Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен в том, что сможет победить бойца ММА Александра Емельяненко нокаутом, пишет sports.ru.
"Во время воскресной тренировки меня опять спрашивают про поединок с Александром Емельяненко. Говорю предельно ясно и конкретно. Если состоится бой, то, отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите! Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем – нанесу один удар. Короче, угадайте, в корпус или в голову?" – заявил Кадыров.
Ранее он вызвал Емельяненко на бой и отмечал, что готовится к нему. Дата поединка пока неизвестна.
Комментарии
Вах, Сашя-джан. В 5-м раунде ляжещь, дэнег дам! Дагаварылись?
он его что из пистолета завалит?
Что то знает такое что этот бой не состоится? Иначе чё бы он был такой смелый!?. Или власть в своем регионе совсем голову вскружила...
дырка кроме как кого убить или в морду дать на чёнить ещё способен вобще?
Как был недобитком, так им и остался.
Серьезный человек и мужчина слово сказал.
Теперь будем посмотреть.
Чё они там у себя в Чечне курят?
Это саркаазм или ирония, как там это у вас называется!? Шутит он короче, с юмором об этом говорит!
Да нет, не шутит. Емельяненко уже принял по правилам бокса, где и когда оставил Кадырову. Видимо борьба за кресло президента набирает не шуточные обороты.