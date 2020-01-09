Найден водитель маршрутки, чуть не сбивший двух пешеходов в Рубцовске

Установлена личность водителя маршрутного автобуса, едва не сбившего двух рубцовчан на зебре в Рождество, проинформировали портал "вРубцовске" в городском отделении ГИБДД.
Инцидент произошел на улице Октябрьской рядом с Профильным лицеем № 24 в Рубцовске. В паблике "Инцидент Рубцовск" в социальной сети "ВКонтакте" выложили запись с видеорегистратора, на которой видно, что маршрутка не снижает скорость перед пешеходным переходом.
В итоге водитель слишком поздно заметил двоих парней, которые шли по пешеходному переходу. К счастью, они успели вовремя распознать опасность и остановились.
В отношении 49-летнего мужчины, управлявшим общественным транспортом в тот момент, составлен протокол об административном правонарушении.
Его действия квалифицированы как непредоставление преимущества в движении пешеходам. Ему грозит до 2,5 тысячи рублей штрафа.
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