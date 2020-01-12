Пьяный врач в Омске отказался принимать людей с переломами из-за низкой зарплаты

Врач с 45-летним стажем отказался принимать пациентов городской поликлиники № 1 города Омска из-за низкой зарплаты, пишет omskinform.ru.
Мужчина объяснил, что устал от работы, низкой зарплаты и постоянных приписок. Он признался, что пришел на работу выпившим и заявил, что уходит из медицины.
"Потому что меня не устраивает эта работа. Эти приписки вечные, которые мы делаем каждый день. То есть больных мы принимаем, допустим, десять человек, а на самом деле пишем, что двадцать человек. Потому что нас это заставляют делать страховые компании. То есть виртуальных больных нам приходится приписывать. Зарплата у нас маленькая. 30 тысяч я получаю. У меня высшая категория, 71 год мне", – рассказал врач журналистам.
Забастовка длилась 1,5 часа, после чего на работу вызвали другого специалиста. По данному факту региональный Минздрав начал проверку.
Комментарии
Правильно сделал, а без освидетельствования обвинение в пьянстве незаконно
Нужно быть и человеком.
12.01.2020 11:04
- гость -
Вот и вылетите с работы, упиваясь уверенностью в такой "незаконности". Составляется акт в присутствии 3-х человек, и если не согласен, иди, проходи освидетельствование. А то воспитали поколение "законников", знающих "права", но не знающих обязанности.
Профессиональное выгорание...
Зарплата у нас маленькая. 30 тысяч я получаю. У меня высшая категория, 71 год мне"
Этим всё сказано !