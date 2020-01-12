В Астрахани поезд опоздал на два часа из-за гуляющего по рельсам верблюда

Верблюд, который неспешно прогуливался по рельсам, помешал поезду вовремя приехать к вокзалу в Астраханской области. Животное засняли на видео члены бригады поезда.
Из-за того, что животное резко выскочило на рельсы, поезду пришлось останавливаться. Пронать верблюда пытались гудками, но он не реагировал ни на какие сигналы.
Сначала он двигался со скоростью 22 километра в час, но позднее замедлился до 13 км/ч. Бригада выразила опасение о том, что путник может просто упасть на пути.
Чем закончилась верблюжья прогулка, неизвестно, но поезд, хоть и с опозданием, добрался до места назначения.
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