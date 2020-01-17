В Минздраве рассказали, почему алтайский "Дар" не принимает пациентов

В перинатальном центре "Дар" перестали принимать новых пациентов. В краевом Минздраве amic.ru пояснили, что эта процедура временная, "Дар" закрыли на плановую санитарную обработку.
Приемное отделение перестало принимать пациентов с понедельника, 13 января. Как сообщили в перинатальном центре, генеральную уборку собираются сделать в родовом отделении, послеродовом отделении, а также в отделении патологии беременности.
Санобработку в "Даре" проводят каждый год, традиционно перед ней проходят подготовительные мероприятия, оповещают медучреждения Алтайского края. Нескольких пациенток "Дара" перенаправили в краевой центр охраны здоровья материнства и детства и родильные дома Барнаула.
Перинатальный центр возобновит работу в обычном режиме 29 января.
Комментарии
А женщинам тоже обождать две недели, Вы каким местом думали когда роддома по краю в впрошлом году закрывали???....
три помещения помыть две недели надо? Что-то другое!
Все стандартно, на помывку все роддома закрывают периодически.
Бабы, вы рожайте побольше, только в поле или на сеновале!