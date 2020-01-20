На Барнаульских дорогах без перемен. Город встал в десятибалльные пробки

20 января Барнаул на протяжении всего дня стоит в пробках. Изменяются только баллы. Вечером, по версии Яндекс. Пробок, заторы достигли отметки 10 из 10.

Чемпион по протяженности — улица Трактовая, которая стоит от улицы Дальней до Павловского тракта. Эта пробка перетекает в затор на Власихинской, который с промежутками тянется до улицы Малахова. Особенно тяжелая ситуация на пересечении с Попова. Последняя тоже окрашена в красный сразу на нескольких участках.

Не двигается весь центр города. Больше сего здесь выделяются проспект Ленина и Строителей. На остальных центральных улицах транспорт продвигается с переменным успехом.

Ситуацию на дорогах усложняют два ДТП: у ТЦ "Galaxy" и на проспекте Космонавтов.