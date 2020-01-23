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Уже 12 школ закрыли на Алтае из-за ОРВИ

, ИА "Амител"
По той же причине не работают пять детсадов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае принимают меры по предупреждению массового заболевания гриппом и ОРВИ. На карантин закрылись 12 школ и пять детсадов. Частично приостановлен учебный процесс в 96 классах трех десятков школ и 39 группах 25 садов.

Пресс-служба краевого правительства напоминает, что для полного прекращения учебы в классе или группе должно отсутствовать более 20% детей.

По данным алтайского Роспотребнадзора, за минувшую неделю, с 13 по 19 января, в регионе зарегистрировали 18,3 тысячи случаев ОРВИ. Почти 64% заболевших – дети до 14 лет. Кроме того, врачи выявили единичные случаи гриппа.

Медики напоминают родителям, что каждое утро перед посещением школы или детского сада необходимо оценивать состояние здоровья ребенка, измерять температуру. При появлении первых признаков ОРВИ и гриппа необходимо незамедлительно обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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