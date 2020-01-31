Томенко предупредил жителей региона о надвигающейся непогоде

Губернатор Виктор Томенко на выездной пресс-конференции на юге Алтайского края рассказал журналистам о том, что в ближайшее время в регион вернется неблагоприятная погода.

"Пока двигались сюда, пришел прогноз о том, что ситуация с погодой ухудшается. На следующей неделе будет такое же ухудшение, как было. К сожалению, практически полмесяца в этой части края погода не дает передышки", – констатировал глава региона.

Он подчеркнул, что, реагируя на приближающуюся непогоду, нужно будет еще раз привести в готовность силы и средства, для того чтобы поддерживать жизнедеятельность.

"Главное, преодолеть именно этот период – обеспечить жизнедеятельность, обеспечить нормальное функционирование всех жизнеобеспечивающих объектов. Это организация работы школ, подвоза воды", – уточнил Томенко.

По его словам, регион привлечет все имеющиеся ресурсы, чтобы нормальный ход жизни жителей Алтайского края был как можно меньше нарушен.