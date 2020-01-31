"Своих сил не хватает". Томенко оценил борьбу с метелями на юге региона

Глава Алтайского края Виктор Томенко поделился с журналистами некоторыми выводами по итогам поездки в южные районы, которые сильнее всего страдают от стихии.

"Своих сил не хватает. Необычайно много снега выпало. С учетом метели его так нанесло в некоторых местах, что возникали тоннели на несколько метров. Это большой объем, который нужно преодолеть, чтобы вернуться к норме. Но делать это все равно надо. Дожидаться весны и таяния снега – это неправильно", – подчеркнул губернатор.

По его словам, проезды в большинстве населенных пунктов есть, но они "узкие и кривые", что сильно сказывается на условиях жизни местных жителей, которым приходится подстраиваться к тяжелой метеорологической ситуации.

"По итогам поездки сформулирован объем тех потребностей, которые у муниципалитетов существуют. Мы их обязательно удовлетворим. Но есть и необходимость решить системные, среднесрочные и даже долгосрочные вопросы", – уточнил Томенко.

Напомним, 31 января глава региона посетил Рубцовск, Локтевский и Третьяковский районы, где пообщался с местными жителями, главами муниципалитетов и сотрудниками оперативных служб, которые ликвидируют последствия аномальных метелей.