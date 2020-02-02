Пешеход-нарушитель в Бийске предъявил полицейским поддельные права

В центре Бийска наряд ДПС заметил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте, несмотря на то, что зебра была совсем рядом.
Правоохранители остановили нарушителя, чтобы составить протокол, и молодой человек протянул им водительское удостоверение, как документ, подтверждающий личность.
"Сотрудники полиции заподозрили, что права фальшивые, так как шрифт размазан, а цвет документа тусклый. Задержанный сознался, что приобрел их по интернету. Согласно заключению экспертов МУ МВД России "Бийское", подделка изготовлена не на бланке Госзнака, а на обычной бумаге с помощью цветной печати", – рассказали в МВД.
Правоохранители проводят проверку по данному факту.
Комментарии
и молодой человек протянул им водительское удостоверение
Пешеход, протянул водительское удостоверение. А если бы у него не было документа, удостоверяющего личность, его бы на штраф стоянку поставили. На 3 часа. Для выяснения личности. По моему это согласовывается с прокуратурой?