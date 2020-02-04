Жителю Заринска грозит колония за интимную переписку со школьницей

Следственные органы завершили расследование в отношении жителя Заринска, который переписывался с 14-летней девочкой в социальной сети на интимные темы, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

32-летнему мужчине предъявили обвинение в развратных действиях в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Следователи выяснили, что преступление было совершено в октябре 2019 года. Для выхода в интернет мужчина использовал свой смартфон.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Материалы дела передали на рассмотрение в суд.