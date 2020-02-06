В команде "АлтайБаскет" за месяц сменился уже третий руководитель клуба

Руководство клубом "АлтайБаскет" возложено на Виталия Мантлера. Бывший журналист Дмитрий Гладких, который возглавил коллектив в конце января, останется работать исполнительным директором. Об этом на еженедельной планерке с подведомственными учреждениями объявил министр спорта региона Алексей Перфильев.

Планируется, что в дальнейшем будет образовано автономное некоммерческое общество, учредителем которого готово выступить Министерство спорта Алтайского края.

Таким образом, в баскетбольном клубе за месяц сменилось три руководителя. В январе из-за разногласий с министром спорта команду покинул Павел Тулин. Бизнесмен разорвал все отношения с баскетболом, покинув одновременно кресло руководителя федерации баскетбола Алтайского края. При этом Мантлер – человек Павла Тулина.

Ему 43 года. У него высшее медицинское образование, на любительском уровне играл в баскетбол за сборную АГМУ и в составе многократного чемпиона края команды "Реванш", которую сам организовал и до сих пор тренирует. Когда "АлтайБаскетом" руководил Павел Тулин, с декабря 2017 года и до окончания спортивного сезона 2018/2019 был спортивным директором баскетбольного клуба. В мае 2019 года уволился из "АлтайБаскета" по собственному желанию. Последние должность и место работы – руководитель территориального управления Центра организации дорожного движения города Москвы.