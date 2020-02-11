Мощная магнитная буря обрушится на Землю в марте

Сильная магнитная буря накроет Землю в начале февраля. Ее пик придется на 4 марта, сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца.

Мощность магнитных волн составит около пяти баллов. 17 и 26 февраля сила их воздействия будет на уровне четырех баллов, что также значительно выше нормы.

Напомним, что магнитные бури способны влиять не только на самочувствие человека, но и на работу приборов. Мощные бури вызывают разрушение энергетических систем, ухудшение связи, сбои систем навигации, приводят к авиа- и автокатастрофам.

По данным ученых, на второй день после вспышек на Солнце резко возрастает количество ДТП на дорогах. И в эти дни в несколько раз увеличивается количество самоубийств.