В Алтайском крае растет число многодетных семей

Многодетных семей за последние три года стало в Алтайском крае больше, сообщает официальный сайт региона. Так, количество многодетных семей выросло более чем на три тысячи за три года. По последним данным, в регионе проживает около 30,3 тысячи многодетных семей.
При этом сообщается, что в крае насчитывается 23 426 семей с тремя детьми, 4831 семья – с четырьмя детьми, а семей, которые воспитывают от пяти до семи детей, – 1904.
Также 100 семей края воспитывают от восьми до десяти детей, а 11 и более детей – в 13 семьях. Наибольшее количество многодетных семей зарегистрировано в Барнауле.
Как подчеркивают в Минсоцзащиты Алтайского края, во многом данная положительная динамика объясняется комплексом региональных и федеральных мер социальной поддержки. Это материнский капитал, льготная ипотека, различные субсидии, федеральные и региональные программы помощи семьям.
Комментарии
Ну так царь жешь приказал вот и понеслось!!!
Четверо внуков... И че толку? Какая поддержка? Какая помощь? Вы о чем?
Как подчеркивают в Минсоцзащиты Алтайского края, во многом данная положительная динамика объясняется комплексом региональных и федеральных мер социальной поддержки. Это материнский капитал, льготная ипотека, различные субсидии, федеральные и региональные программы помощи семьям.
Как так ??? Рождаемость падает по 10% в год, а многодетные семьи увеличиваются. О чем это говорит ? Ну никак не комплексом региональных и федеральных мер социальной поддержки, так как в этом случае рождаемость на 10% в год увеличивалась , а не уменьшалась. Для меня это остается загадкой.
На самом деле ничего хорошего.
три ребенка- это обычная полная семья. но никак не многодетная. вот 5- это да
сейчас попрут рожать неблагополучные, пока рожалка не отвалится. Они и раньше плодились только ради выплат, а теперь это вообще источник постоянного дохода будет
Пока умные думают,тупые размножаются.
14.02.2020 13:32
- гость -
+100
а когда пробухают маткапитал на обочине в сугробе оставят или в мусорный бак выкинут..
Чем больше приезжает южан, тем больше многодетных семей.
когда пробухают маткапитал
В облака попрут, памагите крупы купить, детей кормить нечем. Против многодетных семей, которые ответственно подходят к рождению и воспитанию детей, ничего не имею. Но таких мало...