В Алтайском крае растет число многодетных семей

Многодетных семей за последние три года стало в Алтайском крае больше, сообщает официальный сайт региона. Так, количество многодетных семей выросло более чем на три тысячи за три года. По последним данным, в регионе проживает около 30,3 тысячи многодетных семей.

При этом сообщается, что в крае насчитывается 23 426 семей с тремя детьми, 4831 семья – с четырьмя детьми, а семей, которые воспитывают от пяти до семи детей, – 1904.

Также 100 семей края воспитывают от восьми до десяти детей, а 11 и более детей – в 13 семьях. Наибольшее количество многодетных семей зарегистрировано в Барнауле.

Как подчеркивают в Минсоцзащиты Алтайского края, во многом данная положительная динамика объясняется комплексом региональных и федеральных мер социальной поддержки. Это материнский капитал, льготная ипотека, различные субсидии, федеральные и региональные программы помощи семьям.