ПФР лишил мать пособия на дочь-инвалида, сочтя его необоснованным обогащением

В Тверской области Пенсионный фонд забрал 59 тысяч рублей у матери, которые полагались на содержание ее дочери-инвалида. Об этом говорится в решении Кашинского межрайонного суда, которое опубликовано на сайте инстанции. Подробности процесса рассказало издание "Лента.ру".
В мае 2018 года жительница Тверской области Ирина Ларионова обратилась в Пенсионный фонд с просьбой назначить ей ежемесячное пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Женщина указала в заявлении, что является безработной и получает соответствующее пособие. В ведомстве ее запрос одобрили и назначили выплату в 5,5 тысячи рублей в месяц.
Однако в 2019 году проверка Пенсионного фонда выявила, что на момент написания заявления женщина работала сиделкой в Общероссийской общественной организации инвалидов – с апреля по июнь 2018 года.
По этой причине в Пенсионном фонде поведение женщины сочли как "необоснованное обогащение", так как она "скрыла факт своего трудоустройства".
По итогам судебного разбирательства было решено взыскать с Ларионовой выплаченные ей 59 435 рублей, которые она получала с 7 мая 2018 года по 31 марта 2019-го – это почти 11 месяцев. Женщина иск не признала.
Комментарии
Ну офигеть!
Обогатилась так, что наличку по кастрюлям распихивала!
Здесь всё просто. При трудоустройстве соцпособие не положено получать по закону.
Лучше бы сказала сразу. Могли бы и соцпомощь назначить.
В Армению пусть едет, туда помощь идёт
Обогатилась на миллионы! Женщина подработала, чтобы лишний раз купить фруктов своему ребенку инвалиду! Какие пенсии получают у нас чиновники? Вот кто обогащается за счёт народа и тех же инвалидов! А здесь отобрали несчастные гроши! И у кого? У несчастной матери, имеющей ребенка инвалида. Позор! Позор!