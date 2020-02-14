ПФР лишил мать пособия на дочь-инвалида, сочтя его необоснованным обогащением

В Тверской области Пенсионный фонд забрал 59 тысяч рублей у матери, которые полагались на содержание ее дочери-инвалида. Об этом говорится в решении Кашинского межрайонного суда, которое опубликовано на сайте инстанции. Подробности процесса рассказало издание "Лента.ру".

В мае 2018 года жительница Тверской области Ирина Ларионова обратилась в Пенсионный фонд с просьбой назначить ей ежемесячное пособие по уходу за ребенком с инвалидностью. Женщина указала в заявлении, что является безработной и получает соответствующее пособие. В ведомстве ее запрос одобрили и назначили выплату в 5,5 тысячи рублей в месяц.

Однако в 2019 году проверка Пенсионного фонда выявила, что на момент написания заявления женщина работала сиделкой в Общероссийской общественной организации инвалидов – с апреля по июнь 2018 года.

По этой причине в Пенсионном фонде поведение женщины сочли как "необоснованное обогащение", так как она "скрыла факт своего трудоустройства".

По итогам судебного разбирательства было решено взыскать с Ларионовой выплаченные ей 59 435 рублей, которые она получала с 7 мая 2018 года по 31 марта 2019-го – это почти 11 месяцев. Женщина иск не признала.