Автомобиль сбил ребенка в пригороде Барнаула

Ребенок угодил под колеса автомобиля в субботу, 18 апреля, в 12:20 на Гоньбинском тракте в районе поселка Казенная Заимка, информирует пресс-служба барнаульской Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Nissan Qashqai, наехал на мальчика 2009 года рождения, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения ребенок получил телесные травмы, его госпитализировали в городскую больницу № 1. В настоящее время стражи порядка проводят проверку. О состоянии пострадавшего в ведомстве не уточнили.