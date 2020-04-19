Полупустые храмы и толпы на улицах. Как в Барнауле встретили Пасху

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников посетил несколько барнаульских храмов во время ночного богослужения в светлый праздник Пасхи – один из самых радостных и самый почитаемых праздников в православном мире. Сотрудник редакции сделал снимки в храме Димитрия Ростовского, Никольском храме и Покровском соборе.

Пасхе предшествует сорокадневный пост. К празднику готовятся заранее, убирая в квартирах, крася яйца, а также готовя праздничную трапезу и куличи. В 2020 году Пасху отметили 19 апреля.

Нынешний праздник Воскресения Христово прошел не как обычно. Из-за пандемии коронавируса доступ прихожан в храмы ограничили. Многие воспользовались современными технологиями и следили за литургией в режиме онлайн.

Так, ранее телеканал "Катунь 24" транслировал праздничную службу из церкви святителя Димитрия Ростовского. Ее можно было посмотреть в том числе и на сайте amic.ru.

Служба проходила полностью за закрытыми дверями, поэтому прихожан рядом практически не было. А в храме святителя Николая Чудотворца трансляцию богослужения вывели на улицу, поэтому рядом с церковью собрались несколько десятков верующих. В Покровском соборе никого не пустили внутрь храма, люди стояли на улице и наблюдали за службой через телевизор.