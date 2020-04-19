Полупустые храмы и толпы на улицах. Как в Барнауле встретили Пасху

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Фотокорреспондент amic.ru Вячеслав Мельников посетил несколько барнаульских храмов во время ночного богослужения в светлый праздник Пасхи – один из самых радостных и самый почитаемых праздников в православном мире. Сотрудник редакции сделал снимки в храме Димитрия Ростовского, Никольском храме и Покровском соборе.
Пасхе предшествует сорокадневный пост. К празднику готовятся заранее, убирая в квартирах, крася яйца, а также готовя праздничную трапезу и куличи. В 2020 году Пасху отметили 19 апреля.
Нынешний праздник Воскресения Христово прошел не как обычно. Из-за пандемии коронавируса доступ прихожан в храмы ограничили. Многие воспользовались современными технологиями и следили за литургией в режиме онлайн.
Так, ранее телеканал "Катунь 24" транслировал праздничную службу из церкви святителя Димитрия Ростовского. Ее можно было посмотреть в том числе и на сайте amic.ru.
Служба проходила полностью за закрытыми дверями, поэтому прихожан рядом практически не было. А в храме святителя Николая Чудотворца трансляцию богослужения вывели на улицу, поэтому рядом с церковью собрались несколько десятков верующих. В Покровском соборе никого не пустили внутрь храма, люди стояли на улице и наблюдали за службой через телевизор.
Комментарии
А как туда проник ряженый «казак»? Кто это вообще такой, откуда у него столько орденов?
Купил на рынке.
Прикольно, кучкуются у этого здания и менты рядом смотрят, берегут особые чувства этих людей, отмечающих пейсах в разных красивых нарядах.
Какой то сюрреализм.
Не пейсах, а Песох - праздник исхода евреев из Египта. Именно в эти дни был предан иудеями, распят на кресте и в третий день Воскрес Господь наш Иисус Христос, смертию смерть разрушив. Мы отмечаем Светлое Христово Воскресение. Христос Воскресе!
А как туда проник ряженый «казак»? Кто это вообще такой, откуда у него столько орденов?
это не ордена ! это бижутерия.! ( на них же написано -За самую большую Репу,,СНТ Фиалка,50 детсадуЖуравлик,Любимому Папочке......и т д.) человеку свойственно украшать себя .
правда здесь мужчина и в возрасте.
это не ордена ! это бижутерия.! ( на них же написано -За самую большую Репу,,СНТ Фиалка,50 детсадуЖуравлик,Любимому Папочке......и т д.) человеку свойственно украшать себя .
-у енерала ряженых войск справа знак ГВАРДИЯ СССР и знак парашютист , получается Гвардейские части ВДВ казачих войск!!! рука лицо....
вот и стало ясно- сколько настоящих верущих.
церквей много понастроили,а истинно верующих кот наплакал.
не крещён и не тянет.
еще и детей потащили,почему сотрудник полиции не выписали всем ( и попам)протокол за нарушение
изоляции!
А как туда проник ряженый «казак»?
Я когда ночью смотрел трансляцию, увидел лампасы, сначала подумал, что генерал на службе присутствует, а это ряженый оказался.
Да и ... с ними! Однако сейчас эти долгогривые и прочие дикари разносят заразу среди нас. Вот кто враги народа.
Надеюсь все эти люди на фото будут последовательны и в случае болезни пойдут лечится в храм.
кто ряженный? я мастер спорта, майор, Чингачгук