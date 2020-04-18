Пасхальное богослужение в храме Святого Димитрия Ростовского. Видео

В 2020 году праздник Пасхи прошел в особых условиях. Из-за коронавируса и режима самоизоляции многие вынуждены были остаться дома. Храмам рекомендовали не допускать большого скопления людей на праздничной церемонии, поэтому пасхальная литургия прошла практически за закрытыми дверями. Но, несмотря на все трудности, верующие смогли приобщиться к праздничному богослужению дистанционно – в онлайн-формате.

Телеканал "Катунь 24" провел трансляцию из церкви святителя Димитрия Ростовского. Предлагаем вашему вниманию запись богослужения с комментариями ведущих.

С праздником Светлой Пасхи, дорогие наши читатели!