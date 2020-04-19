"Леруа Мерлен" в Барнауле заволокло дымом от горящей травы

Крупный природный пожар возник на территории у правого берега Оби рядом с Новым мостом в Барнауле, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
По информации местных жителей, горят трава и деревья неподалеку от здания ретейлера "Леруа Мерлен". Очаг возгорания расположен вблизи вертолетной площадки, уточняют барнаульцы.
Ранее amic.ru писал, что ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредило жителей региона об ответственности за небезопасные палы травы.
Штрафы для физических лиц могут достигать 3 тысяч рублей, должностных лиц – 15 тысяч рублей, а юридических лиц – 200 тысяч рублей.
Комментарии
Так за самоизоляцией надо смотреть в местах отдыха!!!! со вчерашнего дня там отдыхает масса народа с шашлыками!!! И за такой ущерб штраф никак не должен быть 4.000....
Хоть бы раз увидеть, что кого то наказали за поджог
Нам обещали чрезвычайно высокий паводок.
Почему он не затушил огонь?
Неделю уже задыхаемся. Почему не тушат?
За организацию палов нужна уголовная ответственность
Крупный природный пожар
ага природный... 3 раза.
народу дома надоело сидеть, вот шашлычники на пасху на берег оби и выехали стадами, там и подожгли
- гость -
Нам обещали чрезвычайно высокий паводок.
Почему он не затушил огонь?
Паводок будет, когда огороды засеют.
От вертолётной площадки на этой части Правобережного тракта до Леруа- больше километра, по пескам и лужам... вопрос к редакции- Леруа тут для красного словца или за бабки упоминается?
Пожарная машина просто стоит в стороне. Впрочем, как обычно. Пожарной авиации, я как понимаю, у нас тоже нет. Позор да и только.