Алтайских садоводов штрафуют за небезопасный пал травы

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о мерах безопасности во время работы на дачных участках, особенно при сжигании сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Чтобы уменьшить возможность возникновения пожара, владельцам садовых участков требуется скосить сухую траву вокруг участка, убрать мусор и горючие материалы, не оставлять непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки, ведь на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают сухую растительность", – рекомендовал дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 Вадим Акимов.

Собственникам домохозяйств необходимо своевременно убирать со своих участков сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

Тем, кто безответственно сжигает траву, не обеспечив безопасность, выписывают штрафы. Так, в Первомайском районе против нарушителей составили семь административных протоколов, в Барнауле – 12.

В случае пожара виновным гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – до 15 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.

Как ранее писал amic.ru, пожароопасный сезон на территории региона начался 10 апреля.