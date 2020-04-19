Алтайских садоводов штрафуют за небезопасный пал травы

Спасатели предупреждают жителей Алтайского края о мерах безопасности во время работы на дачных участках, особенно при сжигании сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
"Чтобы уменьшить возможность возникновения пожара, владельцам садовых участков требуется скосить сухую траву вокруг участка, убрать мусор и горючие материалы, не оставлять непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки, ведь на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают сухую растительность", – рекомендовал дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 8 Вадим Акимов.
Собственникам домохозяйств необходимо своевременно убирать со своих участков сухую траву и соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.
Тем, кто безответственно сжигает траву, не обеспечив безопасность, выписывают штрафы. Так, в Первомайском районе против нарушителей составили семь административных протоколов, в Барнауле – 12.
В случае пожара виновным гражданам грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей, должностным лицам – до 15 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей.
Как ранее писал amic.ru, пожароопасный сезон на территории региона начался 10 апреля.
Комментарии
Амик, узнайте когда будут тушить траву за новым мостом. Уже неделю задыхаемся
Выпустили садоводов с самоизоляции на свою голову
Как дела с прошлогодними поджигателями тайги? Нашли, не? Или садоводы виноваты?
19.04.2020 19:40
Пионер
А по твоему это пиндосы или китайцы?
Нет, люди у нас определенно, нудисты... как без сплошного забора, с голой задницей по огороду шастать?
За новым мостом надо штрафовать кто отдыхает и делает шашлыки!!! А не садоводами заниматься. Масса отдыхающих ведь на этом месте где все горит, неужели это трудно как то предотвратить