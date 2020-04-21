Старушка исписала стены пивных магазинов в Белокурихе

Фото: vk.com/kurort22

В Белокурихе появилась неизвестная противница спиртного, которая "мстит" магазинам, торгующим пивом на розлив.

Фотографии стен заведений, исписанных анитиалкогольными лозунгами и ругательствами, опубликовали в группе "Курорт22 – Любимая Белокуриха" в социальной сети "ВКонтакте".

"Это какая-то пожилая женщина сегодня утром сделала. Видео с камер только со спины. Трудно разобраться. Полиция ищет", – рассказала местная жительница.

Примечательно, что большинство комментаторов осудили действия старушки. По их оценке, даже благие намерения не оправдывают вандализма, который портит облик города-курорта.