Старушка исписала стены пивных магазинов в Белокурихе

Фото: vk.com/kurort22
В Белокурихе появилась неизвестная противница спиртного, которая "мстит" магазинам, торгующим пивом на розлив.
Фотографии стен заведений, исписанных анитиалкогольными лозунгами и ругательствами, опубликовали в группе "Курорт22 – Любимая Белокуриха" в социальной сети "ВКонтакте".
"Это какая-то пожилая женщина сегодня утром сделала. Видео с камер только со спины. Трудно разобраться. Полиция ищет", – рассказала местная жительница.
Примечательно, что большинство комментаторов осудили действия старушки. По их оценке, даже благие намерения не оправдывают вандализма, который портит облик города-курорта.
Комментарии
Облик города портят бесконечные пивнушки!
Убрать все алкогольные магазины и пивнушки за город!!!
Старушку понять,простить.
То,что пивнушки платят гарантированный налог в местный бюджет , поддерживающий её нищенское существование - неудоволетворительная работа всяких вечерних му и прочих звонов ,замалчивающих проблему выживания народа в сегодняшних условиях.
Очевидно,эти условия её и подтолкнули.
молодец старушка
Бабка Шапокляк)))
а могла с дедом прийти . дед ружье взять
А потом будет плакать, что ей штраф платить не с чего!
Написать ей на лице- старухи зло - несмываемой краской и отпустить.
21.04.2020 12:05
- гость -
молодец старушка
Вот зачем ты это написал. глупо же.
Люди работают, частная собственность или платят налоги и аренду, туристов нет ВООБЩЕ!! ЛЮДИ И ТАК ОБОЗЛЕННЫЕ!. а если поймали бы! то насовали бы потихоньку!
или на дверь этой дуры помочились то каково!!? народ дуреть начал потихоньку!
народ дуреть начал потихоньку!
скоро начнется бойня
Самоизоляция, самоизоляция, сидим дома... Не знаю, как и где, а у нас пивнушки работают.
Штрафануть ее за нарушение самоизоляции и все.
Заплатить старушке за креативную рекламу. Ну, кто бы знал об этих заведениях. Теперь прославились на всю страну.
P.S. Подозреваю, пивняки нарочно наняли бабушку для рекламы
21.04.2020 13:18
- гость -
Вы долго готовили эту речь?
Поймают бабку полицаи и казнят на площади
Ну зачем пивнушки размещать в жилых домах? Скоро по квартирам разносить будут?
Этому городу нужен новый герой...
21.04.2020 13:57
- гость -
Поймают бабку полицаи и казнят на площади
Не, поймать и пивом напоить до ..., чтоб больше даже не подходила близко. Бабка, наверное, молодость свою бурную вспомнила)
21.04.2020 13:38
Я
21.04.2020 13:18
- гость -
Вы долго готовили эту речь?
13:38, вам срочная раскрутка нужна? Что временем интересуетесь - долго или нет?
Сначала заплатите своим белокурихинским бабушкам за рекламу, а потом ищите других маркетологов.
P.S. Не отказываюсь помочь, вижу, вы серьёзно настроены на продвижение пивных точек в Белокурихе.