В Бийске осыпается отреставрированный в прошлом году особняк

Фото: Сергей Кулыгин / "Бийский Рабочий"

Известный особняк купца Ассанова, в котором расположен Бийский краеведческий музей им. В. Бианки, начал осыпаться после реставрации, хотя с момента ее завершения не прошло и года.

Как сообщает "Бийский рабочий", после зимы краска на фасаде и заборе пошла трещинами и обвалилась, а часть штукатурки разрушилась, обнажив столетнюю кирпичную кладку.

Местные власти уже направили подрядчику претензии с требованием устранить недостатки по условиям гарантии.

"О необходимости работ мы уведомили подрядчика три недели назад, но тогда приступить к работам было невозможно – еще лежал снег, были отрицательные температуры, – пояснил и.о. начальника управления капитального строительства городской администрации Денис Милованов. – На этой неделе, после осмотра здания нашими специалистами, подрядчик должен выйти на объект".

В частности, подрядчик должен выполнить ремонт штукатурного слоя и покраску. Работы планируют вести локальными участками – то есть там, где дефекты уже выявлены, и там, где они могут проявиться.

Напомним, реставрация усадьбы началась в начале августа 2019 года. На нее из городского бюджета выделили 15 млн рублей. С подрядчиком власти Бийска определились еще в апреле – победителем аукциона стало бийское предприятие "Отделстрой".

Документом были предусмотрены следующие работы: реставрация фасада и балконов, внутренняя отделка, замена окон и дверей, устройство крылец, ограждения с коваными решетками, скамеек, ремонт беседки и озеленение территории. Гарантия на работы – пять лет.

Усадьба построена в 1914-1915 годах по проекту выдающегося зодчего Сибири Константина Лыгина (1854-1932) для семьи купца первой гильдии Николая Ассанова. Она включала сам особняк, а также конюшню с каретными сараями и сеновалом, сад с деревянной беседкой и кирпичную ограду.

В современном варианте в здании сохранились элементы интерьера, по периметру потолков всех помещений устроены штукатурные карнизы лаконичной формы, деревянное оконное заполнение с латунными скобяными изделиями.