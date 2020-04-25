Грузовик задним ходом протаранил легковушку в Барнауле. Видео

Достаточно необычная авария случилась в Барнауле на улице Трактовой. Видеозапись инцидента опубликовали в аккаунте "Аварком Алтай" в Instagram.

На кадрах видно, как водитель грузовика что-то объясняет человеку в камуфляжной форме. После окончания разговора он включает заднюю передачу и резко жмет на газ.

Поездка окончилась очень быстро – к тому моменту сзади успел остановиться легковой автомобиль.

"Порой спешка приводит к нелепым ситуациям", – гласит подпись к видеозаписи.

Не исключено, что иномарка попала в "мертвую зону" и поэтому водитель не заметил стоящий позади транспорт.