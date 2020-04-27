Рецидивист пытался изнасиловать маленькую дочь своей знакомой в Алтайском крае

36-летний житель Алейска во время застолья попытался изнасиловать восьмилетнюю дочь своей знакомой. Девочке помог один из гостей.

В августе 2019 года одинокая мать троих детей пригласила домой шумную компанию. Среди гостей был неоднократно судимый местный житель. Когда алкоголь стал заканчиваться, большая часть людей уехала в магазин. Мужчина увидел, что девочка осталась без присмотра, схватил ее и начал к ней приставать.

Ребенку удалось вырваться и закричать. На зов откликнулся один из мужчин, который также остался дома. Когда компания вернулась домой, девочка рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию.

Оказалось, что злоумышленник ранее уже три раза отбывал срок за тяжкие преступления. Суд назначил ему почти 13 лет колонии особого режима, пишет "АП".