Рецидивист пытался изнасиловать маленькую дочь своей знакомой в Алтайском крае

36-летний житель Алейска во время застолья попытался изнасиловать восьмилетнюю дочь своей знакомой. Девочке помог один из гостей.
В августе 2019 года одинокая мать троих детей пригласила домой шумную компанию. Среди гостей был неоднократно судимый местный житель. Когда алкоголь стал заканчиваться, большая часть людей уехала в магазин. Мужчина увидел, что девочка осталась без присмотра, схватил ее и начал к ней приставать.
Ребенку удалось вырваться и закричать. На зов откликнулся один из мужчин, который также остался дома. Когда компания вернулась домой, девочка рассказала о произошедшем матери. Женщина обратилась в полицию.
Оказалось, что злоумышленник ранее уже три раза отбывал срок за тяжкие преступления. Суд назначил ему почти 13 лет колонии особого режима, пишет "АП".
Комментарии
одинокая мать троих детей пригласила домой шумную компанию. Среди гостей был неоднократно судимый
Заметьте, так начинается 90% преступлений: пьяная мать, пьяная компания с неоднократно судимыми.
на турме его анус треснет как грецкий орех!
27.04.2020 11:45
гость
Далеко не факт. Эти ваши сказки про то что насильников там наказывают стары. Я понимаю что хочется в это верить, но быть в этом убежденным и объявлять всем не совсем корректно.
на турме его анус треснет как грецкий орех!
личный опыт?
Оговорили. Сейчас любого так можно. педоистерики
личный опыт?
обиделся?
Мать влкашка. Где опека.