В Барнауле создадут тематический зеленый уголок рядом с театром

Фото: пресс-служба мэрии
На площадке рядом с Алтайским государственным музыкальным театром в Барнауле создадут зеленый уголок, сообщает пресс-служба мэрии.
"На месте плит планируется уложить более 550 кв.м плитки, 100 п.м поребрика, 110 кв.м рулонного газона, установить по четыре кованых фонаря, лавочки, урны для мусора, малую архитектурную форму "Арка" и "Пианино", два кованых вазона для цветов", – уточнили в городской администрации.
Кроме того, преобразятся четыре клумбы. Их поднимут выше над уровнем земли, а также облицуют кирпичом.
Работы уже стартовали. Сейчас строители демонтируют бетонные плиты и обустраивают основание для укладки плиточного покрытия.
Ранее amic.ru писал, что в Барнауле с 2022 года планируют начать массово высаживать деревья и кустарники. Но уже не хаотично, а в рамках концепции "Новая зеленая зона", которую разработали специалисты Алтайского государственного университета.
Комментарии
Актуально сейчас, может пока эти деньги в закупку масок и дезинфицирующих средств пустить. в зеленый уголок ходить то нельзя ,пока. (или я чего-то не понимаю) или мне что-то недоговаривают?
Деревья бы лучше там высадили...
Ага, только сначала вырубят остатки деревьев, которые еще сохранились у театра. И лавочки поставят железные под палящим солнцем, как на Мало-Тобольской. Гуляй, рванина!
в барнауле клены тополя зелены........
опять плитка, поребрики и кованые хрени...
пилите и пилите...
а деревья где???????????????
/"На месте плит планируется уложить более 550 кв.м плитки, 100 п.м поребрика, 110 кв.м рулонного газона, установить по четыре кованых фонаря, лавочки, урны для мусора, малую архитектурную форму "Арка" и "Пианино", два кованых вазона для цветов", – уточнили в городской администрации...Работы уже стартовали./
Пир во время чумы.
"Барнаул по прогнозам не досчитается 1,7 млрд рублей доходов из общей суммы в 14,2 млрд рублей, которая была заложена при принятии документа. Об этом заявила председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике мэрии Надежда Тиньгаева. Из-за этого город вынужден сокращать и расходы, однако пока власти не готовы сказать, какие статьи придется «резать»."(с)
Предлагаю на месте этого " зелёного уголка " выгуливать городскую администрацию , там по прямой недалеко . Летом , под палящими лучами солнца , там будет особенно хорошо , около малых чугунных форм и под кованной аркой , и вокруг клумб - короче ,на раскалённой сковородке . Или они всё-таки одумаются и посадят там 20-30 деревьев вокруг тех форм , для тени .
они эту урну вместе с тиньгаевой проектировали?
где вообще набирают кадры в администрацию?
не в полиции случаем?
Всех нытиков предлагаю отправить в Змеиногорск....)))
27.04.2020 12:59
- гость -
Всех нытиков предлагаю отправить в Змеиногорск....)))
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Не боись, ты там скоро будешь. Вместе с рабочими с площадки.
Лавочки по шире поставьте - расстояние не менее 1,5 м и одноместные (табуретки)
тематическое мусорное ведро это конечно сильно
Деревья там высажены. В замен старых кустов дальневосточной сирени.
Именно на этой площадке и старые времена не было деревьев. Эти ужасные плиты помню лет 40-45. А очень красивый сквер был вокруг театра на месте администрации Октябрьского района, ИВЭПа и двух зданий СБЕРА.
НО это было очень давно.
Центр города давно пора привести в порядок.