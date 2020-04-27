Выяснилось, когда в Барнауле закончится отопительный сезон

Отопительный сезон в Барнауле завершится во вторник, 28 апреля. Об этом сообщает пресс-центр администрации Барнаула.

Постановление о завершении отопительного сезона подписал глава города Вячеслав Франк. Документ обязал ресурсоснабжающие организации провести отключение отопления не позднее 28 апреля 2020 года. Управляющие компании, в свою очередь, должны будут отключить системы теплопотребления в жилых домах.

Как напоминает пресс-центр, основанием для прекращения подачи тепла является установление среднесуточной температуры воздуха на уровне более +8 градусов Цельсия в течение 5 дней.

Как ранее сообщил amic.ru, в другом городе Алтайского края – Бийске – отопительный сезон завершился 27 апреля.