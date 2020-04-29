Автомобиль перевернулся в результате ДТП в Бийске

Фото: "Бийский рабочий"

В Бийске произошло серьезное ДТП с переворотом автомобиля. Об этом пишет "Бийский рабочий" со ссылкой на сотрудников аварийного комиссариата.

Происшествие случилось в Заречье на улице Андреевской. Иномарка столкнулась с "Жигулями", отчего отечественный автомобиль отлетел на обочину и перевернулся. Обе машины получили повреждения. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства столкновения на данный момент выясняются.

Как ранее сообщил amic.ru, утром 29 апреля ДТП с опрокидыванием машины произошло в Барнауле на Павловском тракте. Согласно информации очевидцев, пострадал один человек, на месте работали сотрудники ГИБДД.