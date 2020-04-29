Невозмутимый пенсионер пытался доехать до Барнаула по "встречке". Видео

Очевидцы сняли на видео пенсионера, который невозмутимо ехал по встречной полосе на трассе Новосибирск – Барнаул. Запись опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул".
"Только что на трассе Барнаул – Новосибирск был замечен пожилой мужчина на автомобиле ВАЗ-2106, который ехал от Фирсово в сторону города по полосе, предназначенной для встречного движения", – написал автор.
В комментариях пользователи предположили, что дедушка давно не выезжал на трассу и не заметил, что на дороге появились новые полосы. А водители, которым пришлось объезжать "Жигули", судя по всему, отнеслись к пенсионеру с пониманием и не сигналили.
Комментарии
дед, ну ты и ... ладно тебе на жизнь напливать, но другими то жизнями зачем рисковать
Деменция страшная штука.
Дачная жизнь началась. Сегодня один такой подснежник на Дизеле выезжал на трассу, как бессмертный, слепой, но хоть не глухой, хоть на сигнал среагировал, а то ещё 5 секунд и смял бы мне бочину.
Нехрен ездить рядом с танком!
и смех,и грех.
а,что- ему надо туда.
вертикального взлета нет,чтобы перескочить отбойник.
как,и бензина,чтобы ехать до разворота.
главное,чтобы без аварий.
Долбояещер он конкретный. если даже случайно выехал притормози включи аварийку и развернись. Кого оправдываете ?
,,Долбояещер он конкретный. "
оправдываю- леопардиху с котятами,которая дорогу переходит.
Напридумали хрен пойми что. Как ездить ваще непонятно...
По факту, хоть и жаль старичка, но необходимо лишить его прав, пожизненно. Смех, смехом, а он может забрать с собой людей...
У соседа по саду зимой случился инсульт, левая рука и нога почти парализованы, думаете он бросило водить машину, ан нет-ответ добил железной логикой "Правая же сторона у меня действует, а слева жена сидит". Ладно сами гробануться , но ведь и других инвалидами сделает или убьет.
не понял,почему дед?на видео не видно.
И главное едет и едет.. И ничего не смущает(((( Наверняка ему сигналят. Ну развернулся бы и встал хотя бы огляделся.