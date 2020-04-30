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Красота или здоровье? Новые послабления Томенко вызвали дискуссию в Instagram

, ИА "Амител"
Часть парикмахерских так и не сможет приступить к работе

Накануне губернатор Алтайского края наконец дал разрешение на работу для парикмахерских. Правда, оно касается только тех, которые расположены на первом этаже и имеют отдельный вход с улицы. После того как указ главы региона был продублирован на странице Виктора Томенко в Instagram, под постом в геометрической прогрессии стали расти комментарии. Кто-то благодарил губернатора, другие сетовали на странные критерии, которые не позволят им открыться, третьи возмущались, что до сих пор нет никаких послаблений для иных представителей бьюти-индустрии.

Сами обросли

Комментаторы, довольные решением губернатора, оказались в меньшинстве. Многие мастера, устав ждать разрешения на возобновление деятельности, а также испытывая серьезные финансовые трудности, стали работать нелегально. Большая часть практиковала выезд к клиенту на дом, кто-то принимал посетителей на своей территории.

"Виктор Петрович, спасибо вам, что вы слышите и выполняете просьбы народа. Сейчас действительно тяжелое время, а для бизнеса оно просто катастрофическое. Будем надеяться, что скоро и остальные сферы начнут работать", – пишут пользователи соцсети.

Кто-то, вспоминая знаменитую фразу губернатора ("сижу, обрастаю"), сказанную на недавнем брифинге, в шутку рассудил, что решение Томенко продиктовано собственными потребностями – "просто политики сами обросли".

"Режим самоизоляции оказался поворотной точкой в работе парикмахерских: одна часть клиентов решила постричься наголо, вторая – не стричься совсем", – философски замечает автор комментария под постом Виктора Томенко.

"Хочется выть"

Среди подписчиков губернатора в Instagram оказалось несколько предпринимателей, которые в силу специфики указа работать так и не смогут. "У нас в Бельмесево одна парикмахерская, народу никогда много не было, но вот беда, на втором этаже находится", – пишет житель пригорода Барнаула. В поселке, к слову, проживает почти 2 тысячи человек.

Как отмечают читатели, почти все парикмахерские имеют общий зал на два-четыре места. Таким образом, работать они будут с явной недозагрузкой, а вот платить аренду и другие сборы придется по полной программе. В перспективе это может привести к банкротству и закрытию ИП.

Однако есть ситуации куда более трагичные. По иронии судьбы даже законопослушные представители малого бизнеса, выдержавшие месячный простой, сейчас не смогут вернуться к работе.

"Я парикмахер со стажем 20 лет, проживаю в селе Троицкое. Я честно соблюдала карантин. Ждала вашего указа о разрешении и послаблении. А теперь я просто вынуждена закрыть ИП. Потому как парикмахерская у меня и еще у троих предпринимателей нашего села находится на втором этаже нежилого помещения. На нашем же этаже располагается ателье, фотоателье, магазин тканей и штор. В эти помещения разрешается покупателям подниматься на второй этаж, а к нам в парикмахерскую не разрешается. В чем разница? Ведь у нас и одноразовые расходники, и кварцевые облучатели, и обработка. Стерильно как в операционной, и мы так же можем принимать только по одному клиенту, ведь мы работаем строго по записи. Я просто взываю к вам: пересмотрите решение, нам просто уже не на что жить, про налоги и кредиты я вообще молчу... Хочется выть уже просто", – с горечью заключает пользователь Instagram.

Доказано США

Кстати, подобная история – вовсе не исключение из правил. Жители региона пишут о том, что их салоны соответствуют всем критериям нового указа, кроме этажности. Именно последнее обстоятельство и вызывает больше всего возмущений:

"Я работаю одна, соблюдаю все нормы обработки и дезрежимов. Разрешите принимать одного клиента хотя бы! Сейчас все мои клиенты разбегутся по другим парикмахерским, которым вы разрешили, и я потеряю совсем все".

По традиции в обсуждении новой публикации на странице губернатора приняли участие и те, чья деятельность до сих пор под запретом. "Почему нельзя работать студиям загара? В кабинках – по одному человеку, всегда обрабатываются после каждого клиента! В США доказано, что ультрафиолет убивает бактерии и вирусы! Что мы должны делать?" – задают риторический вопрос владельцы бизнеса.

Еще несколько дней назад и Минздрав, и Роспотребнадзор заявляли, что пока салоны красоты открывать нельзя: они находятся в группе риска по распространению COVID-19. Ведь контакт мастера и клиента слишком тесный, что способствует передаче инфекции. Схожая позиция у властей и в отношении медцентров. О том, что их работу рано возобновлять, много раз говорил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Верните мой голос, пожалуйста

Тем не менее большая часть пользователей Instagram по-прежнему уговаривают губернатора разрешить работу в плановом режиме для всех медорганизаций в крае.

"Конечно, отсутствие стрижки приведет к худшим последствиям, чем отсутствие работающей медицины для населения в дальнейшем, – иронизирует очередной подписчик. – Но, на мой взгляд, если уж разрешаете парикмахерским работать (такой же контакт с клиентами, как в частных медучреждениях с пациентами), тогда разрешайте всем. А запрещать – тоже тогда всем. В чем действенность мер тогда выражается? В медучреждениях явно лучше и качественнее соблюдается санэпидрежим".

Есть, правда, и те, кто настроен совсем радикально по отношению к властям и не может им простить закрытые больниц и поликлиник. "Зато красивые, стриженые, с маникюром полетим свои запущенные болячки лечить… Я пару лет назад голос свой отдавала 9 сентября, верните, пожалуйста", – в сердцах пишет подписчица Томенко.

Напомним, что пока в Алтайском крае не получили добро на работу массажные салоны, ногтевые студии, косметические и спа-салоны. По-прежнему не функционируют фитнес-центры, бассейны, спортклубы, кинотеатры и др.

Накануне руководители алтайских бизнес-сообществ обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить работать общепиту, парикмахерским, салонам красоты, частным медцентрам, магазинам и другим компаниям. Глава региона отреагировал и уже вечером того же дня допустил к работе парикмахерские, специализированные непродовольственные магазины, а также разрешил вакцинацию детей и работу компаний по монтажу и обслуживанию охранно-пожарной сигнализации.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

30.04.2020 19:56
Совесть

Ну ну посмотрим. Только больной на голову человек сейчас пойдет в парикмахерскую.
Неизвестно скольких до клиента парикмахер успела обслужить. И все были-ли здоровыми.
Ведь даже если будет обслужен носитель вирус сможет быть передан десяткам людей.

1.05.2020 07:13
Артем

Самые главные рассадники вируса, школы, спортивные школы, фитнес центры, парикмахерские, салоны красоты закрыты, а вот переполненные особенно по утрам и вечерам автобусы, трамваи, троллейбусы, леруа мурлен работает вообще весь карантин и там народу очень много, лента всегда полно народу, они стерильны конечно

1.05.2020 09:09
Некто

Надо всё открыть. Кто боится, и так дома сидят, никуда не ходят, а остальные - какая разница, где находятся, в торговом центре или в парикмахерской. В салонах красоты или в стоматологическом кабинете более безопасно, чем в любом автобусе или магазине.

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