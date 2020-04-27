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"Пока не время". Алтайский Минздрав не возвращает плановые приемы в больницах

, ИА "Амител"
Министр здравоохранения напомнил, что медучреждение может стать местом распространения инфекции
Фото: Antikor.com

Фото: Antikor.com

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов ответил на вопрос amic.ru о возможности вернуть плановые приемы в медучреждениях региона.

"Мы будем внимательно относиться к той эпидситуации, которая у нас в Алтайском крае, и будем руководствоваться ровно одним – это возможностью оказания медицинской помощи в виде ее безопасности, – констатировал Попов. – Уважаемые друзья, вы же сами все видите, как в разных регионах РФ фиксируется вспышки заболеваний в медицинских организациях. Они становятся, по сути, источниками инфицирования достаточно большого количества людей. Поэтому сегодня пока не время".

По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости COVID-19.

Алтайские больницы продолжают принимать пациентов, которым необходима неотложная медицинская помощь. Порядок такого приема регламентирован Минздравом.

В случаях, когда отсутствие медицинской помощи ставит под угрозу жизнь человека, врачи обязаны принять его и назначить лечение.

Плановая медицинская помощь пока перенесена на "отдаленный период", уточнил министр. Ее будут вводить постепенно.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

27.04.2020 16:44
- гость -

Закрепить на законодательном уровне отмену платежей:
Взносы в Пенсионный фонд,ФСС,ФФОМС плюс транспортный налог.
Загнали на самоизоляцию и я не пользуюсь поликлиниками, учителями, дорогами и пр. бюджетниками уже месяц.
А про пенсию вообще молчу - не доживу никогда.

27.04.2020 17:12
- гость -

согласен мужик с тобой

27.04.2020 17:22
- гость -

Суды закрыты лишь бы не работать, больницы то же, другие учреждения также на клюшку. Мы готовимся к коровавирусу и ничего не делаем, никого не принимаем, нам побоку ваши проблемы, вы что, про вирус не слышали? У нас готовность номер один и мы очень заняты тем, что готовы встретить врага, ура-а-а-а-! Не лезьте к нам и не мешайте держать готовность. Главное сейчас не работа, а держать готовность. Почему вы ничего не делали? Мы готовность держали!

27.04.2020 17:24
- гость -

Суды закрыты лишь бы не работать

Для судей это рай, ничего не делая получать свою судейскую зарплату. Будь их воля они бы присудили продлевать карантин вечно.

27.04.2020 17:34
- гость -

А аптеки и толпы народа в магазинах - это как называется?
Уж хочется верить,что в больницах грязи не больше,чем в автобусах или маршрутках. Да и у врачей ,возможно,проводят тестирование.

27.04.2020 17:47
- гость -

арбитраж работает

27.04.2020 17:48
- гость -

нормально
у меня задержка.
надо сделать узи и сходить к гинекологу.
как это сделать? никак.
придется рожать

27.04.2020 18:07
- гость -

Подожди , не рожай, этой стране не нужны дети. Если у вас их не 5-6.

27.04.2020 18:19
- гость -

Мне необходима операция . Если раньше я бы просто слала основные анализы и легла на операцию, то сейчас мне необходимо пойти в гос поликлинику за направлением. Это раз. Сделать флюру за 3 дня до операции. Это два. Пойти сдать анализ на ковид. Это три. И это помимо анализов. Охренительная забота государства о моем здоровье. *опоприкрывательство чиновников

27.04.2020 18:24
- гость -

27.04.2020 18:19

Флюорография действительна в течение года! Зачем ее за 3 дня делать?

27.04.2020 21:09
Гость

Перед плановой госпитализацией надо делать КТ легких. На рентгенограмме вирусную пневмонию не видно. А она может первые дни развиваться бессимптомно

27.04.2020 21:10
- гость -

18.19
Сейчас из-за ковида, хотя ковид диагностируется только кт.. но лишний раз людей гонять по общественным местам надо

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